Az 54 éves Craig Dickmann békésen horgászott a York-félszigetnél, amikor egy 2,5 méteres krokodil bukkant elő a vízből, és elkapta a férfi lábát, illetve karját, majd megpróbálta lehúzni magával a mélybe. Craig Dickmann dulakodás közben megpróbálta kinyomni az állat szemét, és a taktikája bevált, ki tudta magát szabadítani.

A vadőrként dolgozó férfi a lábán és a karján is komoly sérüléseket szenvedett, de így is sikerült elautóznia a vadvédelmi központig. Innen helikopterrel szállították el egy közeli kórházba, ahol azonnal meg is műtötték. Állapota stabil.

Az elmúlt hónapokban több krokodiltámadás is volt az Ausztrália északkeleti részén található Queenslandben. Márciusban két horgász két napot töltött egy fán kuporogva, mert a környező vizek tele voltak krokodilokkal, októberben pedig egy hüllő elkapott egy kutyát, ami bemerészkedett a folyóba.

