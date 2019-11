Idén 30 éves a videojáték-történelem egyik ügyességi/akció alapvetésének számító Prince of Persia, meg is emlékeztem róla pár hete. De most muszáj megint elővennem, mert a játék kap egy rajongói átiratot, olyan platformra, amire nem várnánk: Intellivisionre. Ami azért szép teljesítmény, mert ez a konzol kerek 10 évvel azelőtt jelent meg, mint az eredeti játék, tehát 1979-ben (igaz, a játék legelső platformja, az Apple II meg még korábban). Ennek ellenére a gépben - amit az első 16 bites konzolnak is mondanak - sok lehetőség rejlett, csak éppen azt a rá megjelent játékok nem használták ki, és persze a borzalmas kontrollere is akadály volt.

A fénykora kb. 1980-83 között tartott, ezalatt elfogyott belőle nagyjából hárommillió példány, majd a Nagy Videojátékos Krachként emlegetett iparági válság hidegre tette. Nem halt meg teljesen, mert mindig akadt egy-egy kisebb cég. ami felkarolta a nevet és kezdett vagy kezdeni akart valamit az Intellivision örökségével. A legutóbbi ilyen fellendülés az IntyBASIC nevű fejlesztői környezet volt, ami megkönnyítette a lelkes amatőrök próbálkozásait. Ilyen lelkes amatőr Matthew Kiehl is, aki elhatározta, hogy IntyBASIC-ben megcsinálja a Prince of Persiát. Egész jól halad, a főhős herceg már animál, és ütközéskezelés is van a készülő játékban:

Kiehl próbálkozása nem az egyetlen átirat, ami az évforduló előtt tiszteleg: nemrég jelent meg a nem hivatalos BBC Micro-verzió.

