Oliver talált egy bugot a POP-ban. Le vagyok sújtva. Olyan hiba, amit egyszer már megjavítottam, de most valahogy megint előjött. De buggal együtt is ki lehet adni, szóval valószínűleg ezt fogják tenni. Francba.

A fentieket Jordan Mechner írta a fejlesztési naplójába 1989. szeptember 6-án, a POP pedig a Prince of Persia rövidítése. Az akkor 21 éves Mechner volt a játék fejlesztője, azé a játéké, ami forradalmasította az akció-platformerek műfaját, olyan felfedezős-harcolós-ugrálós játékok alapjait vetve meg, mint például a későbbi Tomb Raider sorozat. A kiadó Brøderbund végül október elején jelentette meg a játékot, először Apple II-re, később Amigára és PC-re is - vagyis a Prince of Persia a napokban ünnepelte/ünnepli 30. születésnapját.

A New York-i Mechner már kamaszként játékot fejlesztett: a POP szellemi elődjét, a Karatekát 1984-ben összehozta, és komoly mozgástanulmányokat végzett hozzá. Mechner már a következő évben kitalálta a Prince of Persiát, de mivel egyetem mellett fejlesztette, lassan haladt vele - így amikor a program megjelent, az Apple II már több mint tízéves, kifutó modell volt. Mechnert az Ezeregyéjszaka meséi és A bagdadi tolvaj című, 1940-es film ihlették meg, innen jött a közel-keleti környezet a börtönbe vetett címszereplő herceggel és a gonosz nagyvezírrel, aki 60 percet adott a herceg csajának, hogy megfontolja házassági ajánlatát. Ezt a történetet a játékmotorral készült mozibetétek jelenítették meg, ami akkoriban még egyáltalán nem volt megszokott. A halálos csapdákat Az elveszett frigyláda fosztogatói első tíz perce inspirálta – Mechnert lenyűgözte, ahogy Indiana Jones egyik csapdától menekül a másikig, a perembe kapaszkodás mozdulata például innen van. A kardozós jeleneteket régi Errol Flynn- és Douglas Fairbanks-filmek ihlették.

A herceg animációját Mechner rotoszkóp technikával készítette: VHS-kazettára vette, ahogy öccse, David fehér ruhában ugrál és rohangál, majd a képkockák után készítette el az animáció fázisait. A családból más is besegített: Mechner apja írta meg a játék zenéjét. Ezek után már csak néhány jól megtervezett pálya kellett sok csapdával, lezuhanó padlóelemekkel, trükkös kapcsolókkal meg olyan ötletekkel, mint a varázsitalok, a nehezen legyőzhető dagadt őr vagy a herceg tükörből kiugró képmása, és már kész is volt a kasszasiker.

Mechner a 30. évfordulóra a játék készítéséről könyvet írt, ami jövőre jelenik meg. Nyáron úgy nyilatkozott, hogy nem zárkózna el egy újabb POP-résztől. Ez persze a brand jogtulajdonosán, a Ubisofton is múlik, ami 9 éve nem csinált új játékot a herceg kalandjaiból.