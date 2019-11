A komikus Jimmy Fallon műsorában volt vendég Daisy Ridley, a Disney-féle Star Wars-szériákban Reyt játszó színésznő. A műsor azzal nyitott, hogy Ridley elrappelte az első nyolc részt összefoglalva, míg Fallon illusztrációként a szereplők képeit mutatta:

Az ezt követő interjúban kitért a színésznő arra is, hogy a Star Wars-részek porgját vagy az új sorozat, a The Mandalorian fiatal Yodáját szereti jobban: Yodát, a porgokat nem kedveli, főleg, mert minden interjúban róluk kérdezték a The Last Jedi után.