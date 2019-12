Tavaly már írtam arról, hogy a bakonybéli bencés szerzetesek klasszikus, illetve jazz és rockzenékből álló playlistet is összeraktak az adventre. A kezdeményezésnek elég jó visszhangja volt, nem meglepő, hogy az idei adventre ismét összeállították kedvenc dalaik listáját. Klasszikus zenékből 23-at válogattak össze, Bach és Rimszkij-Korszakov is van a listán, amit itt hallgathat meg.

Az igazi érdekességeket persze ismét a könnyűzenei lista kínálja. A Two Steps From Hell már csak a neve miatt is formabontó választásnak tűnik – Két lépésre a pokoltól –, még ha az izgalmasnak tűnő elnevezés nem is takar túlzottan izgalmas vagy lázadó zenét. De felkerült a 23 dalból álló válogatásra az amerikai altermetál/nu metál banda, a Disturbed, a Pink Floyd és a kanadai posztgrunge/altermetál Three Days Grace is. Ha végighallhatná a listát, kattintson a képre, indul az adventi zenei őrület.