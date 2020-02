Veronica Backenstoe 10 éves volt, amikor belépett a cserkészszövetségbe, és azóta sem lépett ki belőle. 98 éves kora ellenére a mai napig tagja egy cserkészcsapatnak, és a híres cserkészsütiket is segít árusítani, ha úgy hozza az alkalom, írja róla a CNN.

Az életereje, az energiája, az akarata, az állandó mozgolódása

– méltatta az asszony képességeit aktuális cserkészcsapatának jóval fiatalabb vezetője, Barbara Allen Perelli az WFMZ-nek.

Fotó: wfmz.com

Backenstoe és a 1814-es cserkészcsapat a közelmúltban az asszonynak otthont adó Phoebe Berks nyugdíjas közösségben árult cserkészsütiket, február 25-én pedig hasonló okból találkoznak majd.

Veronica Backenstoe számára a cserkészlányság nem holmi hobbi csupán, hanem egy életstílus, mondta a WFMZ-nek, hozzátéve, a cserkészlányság megtanítja az embert arra, hogyan is éljen. Amikor a férjét behívták harcolni a második világháború idején, Backenstoe a dögcédulája mellé akasztotta a cserkészszövetségtől kapott gyűrűjét, amit fiatal lánykora óta viselt. „Azt mondta neki, hogy 'ha ezt nem veszed le, biztonságban haza fogsz jönni'. És így is lett” – mesélte a CNN-nek Donna Schudel, a nyugdíjas közösségeket kezelő Phoebe Ministry szóvivője. Az idős asszony korábban zenélni is tanult, így tud játszani klarinéton, zongorán, orgonán és trombitán is, személyisége miatt pedig mindenki hamar megszereti.