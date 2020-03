Magamon is érzem, hogy amióta home officeban vagyok és csak szükség esetén teszem ki a lábam a lakásból, sokkal többször eszembe jut, hogy rávideótelefonálok régen látott ismerősökre, hogy ők hogy viselik ezt az egészet. Arra viszont nem gondoltam, hogy ebből egy egész műsort is csinálhatnék, ha mondjuk celebritás lennék. Valakinek viszont ez eszébe jutott,

a Jövő tv-n ugyanis elindult egy műsor, amelyben Ungár Péter politikus és Kelemen Anna arról beszélget, kinek milyen a karanténban.

És ha azt gondolná, hogy az LMP politikusa és a volt Playboy modell másról beszélget, mint ön a barátaival skype-on, hát nagyon téved: ahogy Los Angelestől Jokohamáig most mindenki, ők is arról beszélnek, hogy mozogni kell, különben elhízik az ember a lakásban, hogy jófejség, ha az ember bevásárol az idős rokonoknak, szomszédnak, hogy az ember otthon bezárva azt is elfelejti, milyen nap van, stb. Bár nyilván nem Kelemen Annáról lenne szó, ha nem kerülne szóba, hogy mennyire sújtó része az elzártságnak a szexhiány, vagy hogy Ungár Péter szerzett valakiknek maszkokat.

És mindez csak az első epizód, lesz még több is, bár saját tapasztalatból mondom, hogy azért egy idő után elfogynak a karantén-témák, úgyhogy valamivel elő kell majd rukkolni később.