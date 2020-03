Az Index fejlécében egy sor praktikus információt találni, van időjárás, devizaárfolyam, dátum és névnap is megjelenítve.

Ma viszont homokszem került a gépezetbe. Emiatt írt nekünk egy levelet egy olvasónk.

"Kedves Index! Iden is irok, remelem utoljara :( Habar nagyon kedves es figyelmes toletek, hogy a ritkabb neveket is feltuntetitek a nevnapi fejlecben, de a Ders ferfi keresztnev nevnapja nem ma, marcius 24.en hanem holnap, marcius 25.en van. Ritka nevvel elni nem konnyu dolog, a szuk csaladi koron kivul soha senki nem koszontott fel, nem ugy mint a szerencses Annakat, akiknek meg bal is jar, Mariakat akiknek 33 nevnap jutott (ebbol egyebkent az egyik pont marcius 25re esik) vagy Janosokat akinek 27 nevnapja van egy evben. Tudom, hogy mas orszagokban nem is divatos a nevnap, szoval oruljek neki, hogy egyatalan van, de nagy orom lenne szamomra, hogy ha mar ugy alakult, hogy a kedvessegetek es figyelmessegetek miatt megiscsak felkoszont par ismeros, akinek a tekintete az index fejlecere teved, akkor azt legalabb a jo napon tegyek. " - írta szomorúan Ders nevű olvasónk.

A hibáért elnézést kérünk, és innen kívánunk boldog névnapot holnapra!