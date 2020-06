Ha legközelebb bosszankodni támad kedve, hogy maszkot kell felvenni vásárlás közben, vagy hogy nem néznek önre jó szemmel, hogy a kasszánál rááll a másik nyakára, akkor jusson eszébe, hogy Dél-Afrikában még egysört se tudott volna venni.

A kormány ugyanis megtiltotta az alkoholvásárlást, ennek az oka pedig az volt, hogy minél több ágy maradjon üresen a kórházakban.

Hogy mi a kettő között az összefüggés?

A szakemberek szerint ha nem jutnak alkoholhoz, akkor kevesebb lesz a családon belüli erőszak, és kevesebben kerülnek kórházba, nem terhelik az egészségügyet. Azt állítják, a számításuk be is jött, valóban kevesebb olyan esetet kellett ellátni amelyben az alkohol kulcsszerepet játszott, és csökkent a bántalmazások száma. A helyi sörfőzdék és borászatok viszont már az első naptól tiltakoztak a rendelet ellen, végül a veszélyhelyzet csillapodásával, a jövő héttől újra lehet majd alkoholt vásárolni, igaz most is csak hétfőtől csütörtökig, a hétvégi alkoholvásárlás még mindig tilos.

Közben Dél-Afrikában érthető okokból egyre népszerűbb lett az otthoni sörfőzés, különösen az ananászos sör népszerű az országban.