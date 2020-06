Én nem is tudtam, hogy van ilyen funkció az Apple okosórájában, hogy kiköpi a vizet magából, ha esetleg a gazdája, vagy csak a kütyü maga elázott, de tessék, most meg lehet nézni ezt a dolgot szuperlassított felvételben is, és elég bombán néz ki, bár az is igaz, hogy minden bombán néz ki, ha lassítva nézzük.