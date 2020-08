Danbury egy nagyjából 80 ezres amerikai város, New Yorktól 80 kilométerre. Ez a kis város azért került be most a hírekbe, mert a polgármester, Mark Boughton egy Facebookon megosztott videóban jelentette be, hogy a helyi szennyvíztisztító telepet John Oliverről, az HBO Last Week Tonight című műsorának vezetőjéről nevezik el.

A videóban a polgármester meg is indokolja a választást:

"Mert tele van szarral, mint John"

Sajnos a szójátékot magyar nyelven nehéz visszaadni, de az amerikai szlengben a "full of shit" kifejezést azokra az emberekre használják, akiknek egy szavát sem lehet elhinni. John Oliver a múlt heti műsorában haragította magára a város lakóit.

Az adásban az amerikai bíróságok esküdtszékeinek összeállításáról készített anyagot, amiben kitért arra is, hogy milyen hibák vezettek ahhoz, hogy több Connecticutban található város lakói kimaradtak abból az adatbázisból, amiből az esküdtek névsorát állítják össze. Itt aztán Danbury-t hozta fel példának, mint egy várost, amit nyugodtan el lehetne felejteni, majd hozzátette, hogy Danbury lakói nyugodtan elmehetnek a fenébe.

Az említett részletet itt lehet megnézni:

John Oliverrel korábban az Index is készített interjút, amit itt lehet elolvasni.