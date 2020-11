A koronavírus járvány valószínűleg a vendéglátó szektort sújtotta és sújtja most is a leginkább, ezért az éttermek, kávézók, kocsmák a maguk módján igyekeznek némi bevételhez jutni, ezek közül is kiemelkedik a londoni Red Lion and Sun pub, amely rendkívül kreatív megoldással lépett túl a szigorításokon. Már tavasszal is nagyot alkottak a North Roadon található vendéglátóhely üzemeltetői, amikor amolyan elviteles borkimérést, illetve palackbárt indítottak.

A vendégek kiszolgálását most ismét az utcára helyezték át és mivel a telefonos megrendelés engedélyezett, ezért a kocsma elé felállítottak egy sátort, majd attól jó néhány méterre egy telefont helyeztek el, amelyről elérhető a sátor. Természetesen bankkátyás terminált is tettek a sátorhoz, így ez a biztonsági előírás is teljesül. Minderről a pub Twitter oldalán is megjelent egy videó a vendégek tájékoztatására.