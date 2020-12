Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége hétfőn Facebook bejegyzésben gratulált Karikó Katalin biokémikusnak és a BioNTech alelnökének, amiért mRNS oltások terén elért tudományos eredményeivel megalapozta a Covid-19 elleni rekordsebességgel kifejlesztett és legyártott oltásokat.

Az elmúlt nap során egyébként nem kisebb személy, mint az önző gén és a mémek kitalálója, Richard Dawkins tudományos író jelezte a Twitteren, hogy szerinte Nobel-díjat érdemelne Karikó Katalin.

UPenn "told me that they’d had a meeting and concluded that I was not of faculty quality,” she said. ”When I told them I was leaving, they laughed at me and said, ‘BioNTech doesn’t even have a website.’”