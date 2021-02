Damien Lillard a tegnapi, Chicago Bulls elleni mérkőzésen ismételten bebizonyította, hogy nem erről a bolygóról származik.

Rengetegszer mutatott már be hasonló bravúrokat az NBA-ben, és temérdek mennyiségű videóösszeállítás készült már arról, hogy a pálya közepén elhelyezett logóról dobálgatja be a hárompontosokat.

A hajnali mérkőzés igencsak izgalmasra sikeredett, mivel a Bulls 19 pontos hátrányból a 4. negyedre feltornászta magát addig, hogy 2 ponttal vezettek, ez leginkább a bullsos Zach Levine-nek volt köszönhető, mivel éles helyzetben neki sem árt nehézségére berobbantani egy hárompontost a kosárba.

Fotó: Jonathan Daniel / Getty Images Hungary

Az utolsó másodpercekben járunk, konkrétan a 11. másodpercnél, ahol az állás 117:122. Egy bedobást követően kapja meg a labdát Lillard, majd a logó és a hárompontos vonal között dobja rá, ami be is talál, így 120:122 lett az állás. Majd a Bulls bedobását követően nem faltot fújtak, hanem feldobást, így ezzel könnyebb helyzetbe került a Portland. A felugrást a Portland vitte, itt a 6. másodpercnél tartunk. A labdát Robert Covington kapta el, és passzolta tovább Lillardnak, aki nem habozott, és a Bulls védője felett el is dobta a labdát az 1,3. másodpercnél a hárompontos vonalról, és be is talált ismételten. Így a mérkőzés végeredménye 123:122 lett a Portlandnek.