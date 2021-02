Dancsó Péterről nemrégiben írtunk, amikor is kiderült, hogy van egy eltitkolt ázsiai, amerikai akcentusú, szlovák youtuber-ikertestvére. De úgy fest, az ikertesó nincs benne nagyon a kollaborációs mókában, ezért most Dancsó feltárja a feliratkozói előtt a tiktokerek világát egy erősen Dwayne „The Rock” Johnson-féle retró szettben. A videó elején meg is említi, hogy a 18 év alatti követői egy része eltűnt, és ez szerinte a TikTok miatt lehet.

De az is lehet, hogy az a generáció már nem 18 év alatti.

Nem lehet vitatkozni ezzel a meglátással sem, mivel van benne valami, hogy a jelenlegi fiatal generáció már a TikTokon éli ki azt a szórakozást, amit anno a YouTube adott az idősebb generációknak. Ismételten szembesülnünk kell a videójában a kínosabbnál kínosabb TikTok-videókkal, de

mintha Dancsó régi énje is előugrana történetmesélés közben.

Értem itt azt, hogy teljesen emberi hangszínen meséli és magyarázza a videóban látott jelenetek történéseit.

A videóban megláthatjuk, hogy néhány tiktoker szinte már Tinderként kezeli a platformot, és reklámozzák magukat, úgy, hogy ők mit nem tennének meg egy kapcsolatban, amitől tönkremenne, vagy például, hogy mire vágynak egy kapcsolatban. És természetesen mindezt

alulöltözött stílusban adják elő a követőiknek.

Figyelem: csak úgy tekintse meg a videót, ha nem zavarja egy 09:22 másodperces játékidőben az, hogy 4-5 reklám random beugrik.