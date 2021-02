Hatalmas reményekkel várják a DC-rajongók a The Flash filmet, mivel ez teljesen megváltoztathatja az eddig általunk ismert DC-moziverzumot.

Ez a film lesz az, amivel a DC is útjára engedi a multiverzumát.

Már köztudott, hogy a Michael Keaton-féle első Batman is látható lesz a filmben, és persze a Flashpoint-paradoxon történetéből kiindulva találkozhatunk majd már ismert hősökkel is, kisebb-nagyobb cameókban. Pont ilyen lesz Supergirl feltűnése is, aki nem a sorozatban szereplő Melissa Benoist fogja életre kelteni. A Deadline értesülései szerint

425 színésznő közül a DC és Andy Muschietti rendező kiválasztottja Supergirl szerepére Sasha Calle lett,

aki a Nyughatatlan fiatalok című tévésorozat 25 éves sztárja.

A színésznő 7 évvel fiatalabb Melissa Benoist-nál, így talán egy kicsit éretlenebb Supergirlt láthatunk majd a vásznon. A jelmeze erősen hajaz az acélemberben és a The CW sorozatban látott utolsó kosztümre is.

Erről egy nagyon jó képet már készített is az ismert grafikus, bosslogic.

De egy másik Instagram-felhasználó, datrinki is készített egy grafikát a színésznőről, amin barna és szőke hajjal is megtekinthető teljes Supergirl-kinézetben.

Érdekesség:

A casting során nem közölték a színésznővel, hogy pontosan kit is fog majd alakítani a filmben, ezt csak később adták tudtára. Ezra Millerrel is próbált Zoomon keresztül a színésznő a casting folyamán.

Fotó: Sasha Calle / Instagram

A The Flash bemutatójának tervezett dátuma 2022. 11. 04.

A forgatás pedig, ha minden a tervek szerint halad, idén áprilisban kezdődhet el.