A mai napon rendeznék meg a magyar zeneipar all star gáláját, a Red Bull Pilvakert. Sajnálatos módon, akárcsak 2020-ban, idén is elmarad a grandiózus koncert, ami összegyűjtötte volna a magyar zeneipar apraja-nagyját, köztük Fluor Tomit, Sub Bass Monstert, Papp Szabit, Marsalkó Dávidot és Lábas Vikit, aki pár napja beugrott az Indexhez egy podcastinterjút adni.

Bár a koncert elmarad, más formában mégis megrendezik a közönségkedvenc eseményt, méghozzá úgy, hogy átköltözik az ország leghallgatottabb reggeli rádióműsorába, a Rádió 1-re, Balázsék műsorába.

a Pilvakerről tehát nem kell lemondanunk, csupán átalakul a járványhelyzetre való tekintetre.

A készítők a múlt héten kiadtak három YouTube-videót is, amelyekben a fellépők mesélnek az eddigi pilvakeres élményekről, a számokról és persze a közösségről, amely az évek alatt nagy családdá vált, olyanokkal kiegészülve, mint a Follow the Flow énekese, Szakács Gergely, a Cloud9+ frontembere, Szivák Zsolt vagy a már említett Lábas Viki a Margaret Islandből.

A beszámolókat itt tudják megtekinteni.

