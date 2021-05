Apple Martin le sem tagadhatná édesanyját – a 17 éves lány kiköpött olyan, mint Gwyneth Paltrow tizenéves mása. Apple a minap ünnepelte a születésnapját, aminek alkalmából a(z egykori) színésznő megható sorokkal köszöntötte őt fel.

Máris 17? Legédesebb lányom, te vagy az életem! Minden nap úgy megnevettetsz, hogy a hasam is belesajdul. Csodálatos vagy, és keményen dogozol. Mindig magadat adod, amiért nagyon tisztellek. Azt kívánom, bárcsak nekem is lett volna egy kanálnyi abból az önértékelésből a te korodban, mint amennyi most neked van. Annyira inspiráló és laza van. Emlékszem arra a reggelre, amikor megérkeztél erre a világra, tökéletesen. Nem hiszem el, hogy ennek 17 éve. Isten éltessen, angyalom!