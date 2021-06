Jennifer Lopez és vőlegénye, Alex Rodriguez áprilisban bontották fel jegyességüket, az énekesnőnek pedig azóta eléggé felgyorsult az élete. Szinte rögtön összekavart korábbi szerelmével, Ben Affleckkel, akivel azóta össze is bútorozhattak. Exvőlegényét érzékenyen érintette a dolog, egy darabig nem is lehetett róla hallani, csupán azt, hogy szomorkodás helyett kipattintotta magát. A minap pedig ő is bandázott egyet a volt feleségével – szúrta ki Perez Hilton.

Egészen pontosan edzeni voltak együtt Cynthia Scurtisszel, amit Rodriguez Instagram történetében meg is osztott azokkal, akik esetleg nem tudtak volna erről. Persze meglehet, hogy csupán baráti edzésről van szó, hiszen ők ketten két kislány nevelésén osztoznak, Cynthia pedig már ismét férjhez ment 2008-as válásuk óta. Reméljük, a lába azért azóta jobban van a jeges kötéstől!