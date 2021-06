Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images Hungary

A Victoria’s Secretnél úgy döntöttek, végre megválnak az angyalaiktól, és inkább igazi nőket választanak szóvivőknek. Priyanka Chopra, Megan Rapinoe és sokan mások is csatlakoznak hozzájuk.

Amikor a világ megváltozott, mi túl lassan reagáltunk. Be kell fejeznünk, hogy arról beszéljünk, mit akarnak a férfiak, helyette az a fontos, hogy mit akarnak a nők

– mondta Martin Waters vezérigazgató.

Martin szerint az angyaloknak azért kell menniük, mert kulturálisan már nem relevánsak. Be is jelentették azt a hét nőt, aki a VS Collective név alatt fogják betölteni a szóvivői posztot. Ők lennének azok:

Priyanka Chopra-Jonas, színésznő

Megan Rapinoe, futballszupersztár

Adut Akech, dél-szudáni menekült és modell

Eileen Gu, síelő

Amanda de Cadenet, fotós

Paloma Elsesser, modell

Valentina Sampaio brazil transz modell.

Ők biztosan nem fognak fehérneműben parádézni, ehelyett a népszerűsítésre és a podcastekre koncentrálnak.

Az elmúlt néhány évben a Victoria's Secret eladásai zuhantak, és a korábbi vezérigazgatót, Ed Razeket menesztették, miután szexuális zaklatással vádolták.

