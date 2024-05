Őszintén beszélt hármas ikrei neveléséről.

A minap új epizód került fel a YouTube-ra Rúzsa Magdolna gyermekneveléssel kapcsolatos videósorozatából. A Megasztár korábbi győztese az ötödik részben a büntetés és jutalmazás témakörét vesézi ki dr. Sipos Lilla gyermeknevelési tanácsadóval, annak érdekében, hogy hasznos tanácsokkal szolgálhasson más szülők számára.

Az énekesnő bevallotta: van olyan pillanat az életben, amikor nem tudja kezelni hármas ikreit. Lujza, Keve és Zalán februárban lettek kétévesek, s mivel mindhárman különböző személyiségek, Rúzsa Magdinak nincs könnyű dolga: nehéz olyan programot találni, ami mindhármójukat érdekli.

„Nagyon sokan azt mondják, hogy igenis el kell különíteni a gyereket. Na most itt nálam megint az ösztön lépett be, és azt éreztem, hogy elkülönítem. Volt egy drasztikus jelenet, amikor rájöttem arra, hogy ez nálunk nem fog működni, soha többet ilyet nem csinálok. Nagy félelmet láttam a gyerek tekintetében, úgyhogy azonnal vissza is húztam magamhoz. Van egy ilyen helyzet: nézzük este a mesét. A Keve egy kis nyünyörgős-nyöszörgős lett valamiért mostanában, és őt nem annyira érdekli a mese, és ő mindig valami mást akar csinálni, és végigdumálja a mesét. És megőrülünk tőle, mert nem tudod elmondani a másik kettőnek a mesét, akik meg tátott szájjal nézik a diavetítést és alig várják, és a Zalán már ott ül, hogy mese! mese!, a Keve meg elrontja az élményt. És ebből óriási viták vannak. És akkor ki kell menni a folyosóra, vagy máshova kell elmenni, de ezt így nem lehet tovább csinálni.

Tegnap este volt egy olyan jelenet, amikor azt mondtam, hogy ez így tovább nem mehet, akkor a Keve elkülönül, kész, vége. De egyszerűen képtelen voltam őt egyedül hagyni, úgyhogy különváltam vele, bementem vele a konyhába, és elmondtam neki, hogy most nagyon szomorú vagyok. Mert egyrészt én nagyon szerettem volna megnézni a mesét a többiekkel, és mert nem értem, hogy miért nem lehet nyugodtan végignézni, hisz ez egy közös családi élmény.

Nem túlságosan sokat foglalkozott a gyerek ezzel az én agóniámmal, de ettől függetlenül azt éreztem, hogy kvázi megkapja most a büntetést azzal, hogy ő nem nézheti a mesét, tehát itt a vége, de nem tudtam egyedül hagyni, hanem ott voltam vele a rossz tettben, a bajban is. Tehát akkor ez igazából egy jó irány, hogy ha külön is választod és megkapja a büntit, akkor is azért érezze azt, hogy a biztonság ott maradt” – fejtette ki az énekesnő, aki nem szereti letörni gyermekei szárnyait, időnként azonban mégis kénytelen, mert rendszerben kell őket tartania.

