Amíg a Marvel biztosan hozza a kellő nézőt és bevételt a képregényekből adoptált filmjeivel ez a DC–ről kevésbé mondható el, persze van olyan karaktere, ami annyira jól sikerült, hogy önálló filmet (Ragadozó madarak) is kapott, ilyen például a Harley Quinn, aki persze Margot Robbie kvalitásai miatt is ilyen népszerű. Az Öngyilkos osztag első részében is igyekeztek sztárokkat (Will Smith, Jared Leto) szerepeltetni, ám ez a folytatásban még inkább előtérbe került, hiszen Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone mellett olyan nevek is felfelé húzzák a produkciót, mint a Walking Dead és a Galaxis őrzőinek csillaga Michael Rokker, vagy a fiatalabbak által jól ismert Pete Davidson (Staten Island királya).

Az eddig megjelent előzetesek alapján azt állíthatjuk, hogy a Marvel receptjét átvéve, kellő mennyiségű humorral is megtöltötték a filmet, amit persze a mai igényeknek megfelelő akció egészét ki, ám mégis felfedezhetőek benne a képregényes dimenzóik. Érdekesség, hogy a folytatásnak nem adtak számot, sem külön alcímet és ugyanaz a lett a neve, mint 2016-os elődjének, pusztán a cím elé kerül „The” (magyarul: A) határozott névelő.