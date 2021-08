Aki esetleg már bevéste a naptárjába a szeptemberi premier időpontját, az most lehet, hogy elkezdheti kiradírozni azt. Hogy mi történt? A delta variáns, az történt. Az eredetileg 2020-ra tervezett film 2021-es premierje veszélybe került. De persze ez még nem fix. De egyes infók szerint ezzel is számolni kell. Az is elképzelhető, hogy inkább októberben lesz a vetítés, de nem kizárt, hogy a sok csúszás, és a már erőteljesen belendült pr-marketing gépezet miatt kénytelen lesz a Sony streamingre kitolni a filmet.

A szereplők még nem nyilatkoztak - hisz nincs miről -, de, ha lehet tippelni, Tom Hardy a film promózása, vörös szőnyeges események nélkül is boldogan éli az életit, eteti a kis kovászát, otthon edz és a családjával van.

Kiderül, hogy mi lesz ebből. Addig lehet nézegetni alegújabb előzetest.