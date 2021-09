Teljes erőbedobással zajlanak a munkálatok az ez év végére ígért sorozat körül.

Fotó: Jason Howard/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Mint arról korábban már az Index is több ízben beszámolt, nyár eleje óta forognak a kamerák a Szex és new York "And Just Like That..." címre keresztelt sorozatának helyszínein. Bár sokáig az a hír járta, hogy Kim Cattrall mellett a Carrie Bradshaw Nagy Ő-jét alakító Chris North sem fog feltűnni a sorozatban, egy augusztusban kiszivárgott forgatási fotó szerencsére mindent cáfolt.

Most pedig újabb képek érkeztek, főszerepben Sarah Jessica Parkerrel, amint épp egy a retro korszakot idéző kék egyenruhába öltözött fiatal férfi szállítja őt a karjai között, vélhetően egy lakásba.

Bár mint írtuk, a sorozatot több hónapja forgatják, pontos premierdátumot még mindig nem közölt az HBO, csak reménykedni lehet benne, hogy nem csúszik át 2022 első felére.