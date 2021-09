Méghozzá a zöldebb jövő érdekében.

Közel két év után szeptember 24-re ismét Globális Klímasztrájkot hirdetett a Fridays for Future és Extinction Rebellion, a klímaválság problémája ugyanis súlyosabb, mint valaha. A gyülekezés 16:30-kor kezdődik Budapesten az Opera előtt, innen indul a felvonulás fél órával később a Kossuth térre az Andrássy út, Deák Ferenc tér, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon.

Előzetes posztjaik alapján a helyszínen ott lesz Puskás-Dallos Peti és Pumped Gabo is, akik az Instagram-oldalaikon hívták fel a figyelmet az eseményre.

Ha te is szeretnéd, hogy gyermekeid, unokáid örömben, nyugalomban megmehessenek a 2050-es Balaton Soundon, akkor légy ott te is 9.24.én a Globális Klímasztrájkon! Hozd el egy barátodat is. Ha továbbpörgetsz és becsukod a szemed, nem fog magától megoldódni. Úgyhogy get your asses out there!!!