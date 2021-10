Igazi sztárparádéra számíthatunk.

Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

Jennifer Lopez és Shakira 2019-es, valamint The Weeknd 2021-es, legfőképp a pop és az R'n'B műfajának szentelt fellépése után a szervezők úgy éreztek, itt az ideje, hogy teret adjanak a 2000-es évek legfelkapottabb hip-hop/rap előadóinak is, ezért az Egyesült Államok legnagyobb sporteseményének félidei szünetére nem egy, nem kettő, de még csak nem is három, hanem egyenesen öt legendát kértek fel, hogy fellépjenek a halftime showban.

Az ESPN információ szerint 2022 február 13-án a kaliforniai SoFi Stadiumban többek között

Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg és Mary J. Blige is fellép,

egy talán még soha nem látott hip-hop/rap parádé keretén belül.