Ryan Reynolds soha nem titolta, hogy nagyon szereti szülőhazáját, Kanadát.

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Most pedig már abban is biztos lehet, hogy Kanada is szereti őt, ugyanis saját dalt írtak a tiszteletére, amit a szintén kanadai Steven Page énekelt fel neki.

A szám a 'Kanada is szeret téged' címet kapta, aminek a színész láthatóan nagyon örült.

Erre utal az is, hogy feltöltötte saját csatornájára az eredeti videoklipet, miközben végig kísérhetjük az őszinte reakcióját.

Ryan emellett egy díjat is kapott, ugyanis Kanada főkormányzói évente adnak át díjakat az irodalom, a média, az előadóművészet és más területeken tevékenykedő személyeknek. Reynolds a 2021-es Nemzeti Művészeti Központ díját, az előadóművészeknek járó kitüntetést kapta meg idén.

(Forrás: Mashable)