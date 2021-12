Bár nem éppen a legmaradandóbb hajviseletei közé tartozik, a Xanny című nótájának klipjében már láthattuk barna hajviselettel.

Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary

A 19 éves Billie Eilish még az év elején robbantotta fel az Instagramot, amikor bejelentette, hogy már-már ikonikussá vált fekete-zöld hajviseletét lecseréli, és mostantól a szőkék táborát fogja erősíteni. A visszafogottabb hajszínre Billie új albumának közelgő premierdátuma miatt volt szükség, hiszen a Happier Than Ever egy sokkal természetesebb és érettebb oldalát mutatja meg az énekesnőnek, nem úgy mint előző albuma, a When we are fall asleep, where do we go?

Most azonban úgy néz ki, újfent eljött a változás ideje. Eilish ismét az Instagram-oldalára posztolt egy szelfit, amin már nem szőke, hanem sötétbarna hajjal és frufruval láthatjuk.

Hiányzom?

– írta a képhez az énekesnő, aki a jövő év elején indítja legújabb turnéját.