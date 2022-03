Ketchupból alkották meg a Shape of you énekesének arcképét.

Félelmetesen élethűre sikerült Nathan Wyburn alkotása, aki egy tubus ketchup felhasználásával „festette le” Ed Sheerant. A festmény egyébként a Heinz 150 éves évfordulóját is reklámozta.

Azonban a 30 éves alkotó hiába taggelte be az énekest a festményhez, Sheeran nem reagált a nem mindennapi portréra. Mondjuk, lehet, inkább lefoglalja, hogy épp a Shape of you miatt kell pereskednie.