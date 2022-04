Az Oxford Sandy and Black egy igen ritka sertésfajtának számít, ami a nevéből adódóan Oxfordshire-ből származik, illetve jellegzetessége a homokbarna alapon látható fekete foltok az állat testén.

A történetnek a főszereplője is egy ilyen Sandy and Black malacka, akit azután fogadtak örökbe, hogy az anyja nem volt vele hajlandó foglalkozni. A kismalacot végül egy olyan farmon dolgozó emberek közössége fogadta be, akik kifejezetten a ritkább fajokkal foglalkoznak. A malackát mindössze kétnaposan fogadták örökbe, most pedig már négyhetes is elmúlt, és boldogabb, mint valaha.

Egyébként a fajtája jelenleg a kihalás szélén áll, ugyanis nagyjából 300-500 példány van a Földön.