Lukács László regisztrált az Instagramra.

Fejes Tamás és Sidlovics Gábor után Lukács László is megjelent az Instagramon, így mostantól nem csak a gitáros és a dobos életének pillanatait követhetik nyomon a zenekar rajongói. Ez azért is érdekes, mert az alapító-frontember korábban nem mutatott túl nagy érdeklődést a közösségi média iránt, de úgy látszik, a másik két tagot látva, akik naponta többször is becsekkolnak az Instájukra, ő is kedvet kapott a posztoláshoz.

Ugyan még csak néhány nap telt el a regisztrációja óta, az énekes már jó pár bejegyzést publikált.