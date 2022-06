Hangos repülők, tűzijáték, parádé – melyik négyéves ne borulna ki ezektől?

Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images Hungary

Mint arról az Index is beszámolt, tegnap, június 2-án kezdetet vette II. Erzsébet, brit uralkodó platina jubileumi és születésnapi ünnepsége, melyen természetesen a királyi család tagjai is megjelentek. A Buckingham-palota erkélyén a királynő mellett Vilmos herceg és családja is feltűnt, beleértve a kis Györgyöt, Saroltát és Lajost is – utóbbi azonban nem feltétlenül volt oda a csinnadrattáért.

Több kép is futótűzként terjed a közösségi oldalakon, melyen a négyéves herceg éppen sír, grimaszol, vagy egyszerűen csak szórakoztatja magát, míg az alattuk lévő tömeg II. Erzsébetet ünnepelte. Az egyik képen az is látható, ahogyan Kate rászól fiára, ez azonban egyáltalán nem hatotta meg a kis Lajost, hiszen tovább folytatta a bohóckodást, mely miatt természetesen egyáltalán nem lehet rá haragudni, sőt, a királyi család rajongói szerint elképesztően aranyos volt.

