A két világhírű színész paradicsomi környezeteben fog visszatérni a mozikba.

Az Ocean's Eleven párosa újabb közös filmmel bizonyítja be a rajongóknak, hogy még mindig működik köztük a kémia a mozivásznakon. Az október 21-én Ticket to Paradise címmel érkező romkom évek óta az első közös produkció amiben egymás oldalán tűnik fel a két színész, de a rajongók már most odáig vannak az egzotikus környezetben játszódó alkotásért.

A történet szerint Clooney és Roberts egy elvált házaspárt fognak alakítani, akik Bali szigetére érkeznek azért, hogy megakadályozzák lányuk hirtelen jött szerelméből megvalósulni látszó házasságát. A Mamma Mia! rendezőjének legújabb alkotásának előzetesét látva bízvást állítható, hogy a rajongók ezúttal sem maradnak vicces összeszólalkozások és humoros jelenetek nélkül.

