Csak úgy repülnek az évek.

Talán nincs is olyan ember, aki ne ismerné a Teletabikat, az 1997-ben megjelenő televíziós filmsorozat ugyanis minden kisgyerek szívét meghódította. Ugyan a Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa és Po jelmezeibe bújt színészek arcát nem láthattuk a részek alatt, az intróban feltűnő napcsokára talán mindenki emlékszik még, most pedig, több mint húsz évvel az első epizód megjelenése után az is kiderült, ki az a kislány, kinek arcát láthatjuk.

Nem másról van szó, mint a kenti Jess Smith-ről, aki mindössze kilenc hónapos volt, amikor a felvételek készültek, most azonban már 27. életévét töltötte.