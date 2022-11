Fotó: TV2

Visszatért A Nagy Ő műsorába egy korábban kiesett versenyző, a fordulatra pedig maga a színész sem volt teljesen felkészülve.

Erikát ugyanis egyszer már hazaküldte Árpa Attila, ám később kissé elbizonytalanodott emiatt. A színész be is vallotta Lékai-Kiss Ramónának, rossz szempontok alapján gondolkodott, amikor a hölgy sorsáról döntött, utána pedig beismerte, többször eszébe jutott Erika, akit lehet kár volt hazaküldenie. Még össze is keverte a nevét Klaudiáéval, ami után a vetélytársaknak is feltűnt, milyen mély nyomot hagyott Árpában a 40 éves producer.

Erika felbukkanása láthatóan váratlanul érte a Nagy Ő-t, aki nem is értette először, mit keres újra a kamerák kereszttüzében, mindenesetre nagyon örült neki.

„Azt csicseregték a madarak, hogy némi kétséged volt, és nem voltál az utóbbi napokban feldobva, nem volt olyan jó kedved” – kezdte Erika, akinek szavait megerősítette Árpa is.

„Ráébredtem arra, hogy bizonyos döntéseket talán elhamarkodottan hoztam meg” – mondta a színész, aki ezután kettesben jakuzzizott is egyet a régi-új versenyzővel, közben pedig megosztotta vele az elmúlt napok kálváriáját.