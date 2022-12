December 15.-én érkezik a hazai mozikba James Cameron nagysikerű sci-fijének folytatása, az Avatar: A víz útja.

A három órás mozi előzetesei alapján rendkívül látványosnak ígérkezik, ráadásul a jelek szerint valódi audiovizuális élményben lehet majd részük a nézőknek, befutott ugyanis a film főcímdalának első részlete, amiért napjaink egyik legnagyobb popsztárja, The Weeknd felelt. A Nothing Is Lost (You Give Me Strength) első hosszabb részletét Instagram oldalán mutatta meg azt énekes, és bár a teljes számig szintén december közepéig kell várniuk a rajongóknak, sokan már most a hónap slágerének kiáltották ki a dalt. Íme: