Napok óta az a kérdés foglalkoztatja G.w.M és Kulcsár Edina követőit, hogy várandós anyuka és rapper szerelme között minden rendben van-e, ugyanis többen is felfedezni vélték, hogy kevés mostanság a közös kép a sztárpár közösségi oldalain.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

A szakítás feltételezését több baljós jel is erősítette, G.w.M például megjelentetett egy szakítós számot, valamint, hogy a pár több mint egy hónapja, az évfordulójukon osztott meg utoljára közös tartalmat. A modell látszólag megunta a találgatásokat, és Instagram-oldalán öntött tiszta vizet a pohárba párkapcsolatukat illetően:

Kedves mindenki! Szeretnék egy sajnálatos dolgot közölni... a hír, miszerint G.w.M és én már nem alkotunk egy párt... NEM IGAZ! Sajnálom, hogy ezt kell most írnom, hiszen tudom, hogy sokan örülnének, ha a hír igaz lenne, hogy legyen továbbra is valamin csámcsogni, de nem tudok sem most, sem pedig a jövőre nézve ilyet ígérni. Megtaláltuk egymás oldalán a boldogságot és pont

– jelentette ki a modell, aki kedvesének legújabb szerzeménye, a Single állapot címmel érkező dal körül is elhessegette a tévhiteket:

G.w.M énekes! Van, hogy szerelemről és van, hogy szerelmi bánatról énekel, és akkor osztja meg, amikor csak szeretné. Mindegy, hogy karácsony, húsvét, vagy éppen Valentin-nap van. A dalai nem mindig tükrözik a magánéletének az aktuális állapotát!

Kulcsár Edina a hosszabb bejegyzésben taglalta tovább, hogy mi adhatott okot a félreértésre legutóbbi posztjában, ahol megmutatta, a Valentin-napot két gyermekével, Ninával és Medoxszal töltötte. Akkor a fotóhoz a következő képaláírást fűzte: „Az összes szerelmem egy helyen”. Világossá tette, hogy ő nem arra szeretett volna utalni, hogy mindenki egy képen, hanem csak egy helyen szerepel.

„100 szónak is egy a vége! Mi nagyon boldogok vagyunk továbbra is egymás oldalán és alig várjuk, hogy a kislányunk születésével hivatalosan is egy család legyünk!” – zárta sorait posztjában, amely ide kattintva érhető el.