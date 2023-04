Ezen a héten a Hal a tortán című TV2-es műsorban Gáspár Bea, Kelemen Anna, Szorcsik Viki, Kökény Attila és Csuti mérte össze a főzőtudását. Az első helyet Gáspár Győző és Gáspár Bea kisebbik lánya nyerte el, aki édesanyja nyomdokaiba lépve szakácskarrierről álmodozik.

Gáspár Bea maga is nyert már főzőversenyt, valamint az elmúlt években már több szakácskönyvet is kiadott. Most a lánya sikerére reflektált:

„Örülök Virág győzelmének, külön büszke vagyok arra, hogy úgy nyert, hogy én nem segítettem be neki a főzésbe. Igazából azért nem ugrottam ki a bőrömből örömömben, mert nem lepett meg az eredmény. Virág elleste tőlem a fortélyokat, egészen kis kora óta főz, méghozzá nagyon jól. Ha mi forgattunk valahol, ő megoldotta magának az ételt. Viszont mióta felnőtt, már nem kéri ki a véleményemet a főzéssel kapcsolatban. Eddig mindig megkérdezett, hogy bizonyos alapanyagokat mire, hogyan használjon. De most már csak megnézi az interneten, esetleg fellapozza a könyvemet″ – árulta el Gáspár Bea, aki büszkén mesélte, hogy a lánya Franciaországban fogja tanulni a szakácsmesterséget, ahová egy Erasmus program keretében utazik ki.

Míg a 21 éves lánya külföldön tanul, addig nőrére, Gáspár Evelin már a párjával él együtt. Az édesanyát viszont nem zavarja, hogy mindkét gyermeke szeretne önállósulni, és hogy kirepültek a családi otthonból.

Hála Istennek, hogy kirepültek! Tudom, hogy sokaknak szomorú, ha hirtelen megcsappan a család létszáma. De én örülök ennek. A mai modern technika miatt bármikor tudunk telefonálni egymással, akár videóban is

– nyilatkozta a Borsnak Gáspár Bea. Bár beletörődőt, hogy a sors ezt így hozta, ettől függetlenül nagy vágya, hogy unokázhasson, a Hal a tortán egyik részében meg is jegyezte Kökény Attilának: mennyire irigyli, amiért annyi unoka veszi körül. Az énekes és felesége ugyanis két éven belül lett négyunokás nagyszülő!

„A kanyarban sincs unoka! Nincs kilátásban, hogy nagymama legyek... Aztán lehet, hogy egyszer csak meglepődök!” – tette hozzá reménykedve.