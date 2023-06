Élete egyik legboldogabb időszakát éli az énekesnő.

Puskás-Dallos Bogi és párja, Puskás Peti március végén jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A házaspár azóta azt is elárulta, hogy kisfiút hord a szíve alatt az énekesnő, és a babavárás izgalmas időszakát még egy videómontázsban is megmutatták. A várandós anyuka most az egyre szembetűnőbben gömbölyödő terhes hasáról osztott meg képeket a közösségi oldalán.

Elkészült végre a kertünk, úgyhogy kiültem picit az árnyékba olvasgatni, és felavattam az új fürdőruhámat

– olvasható az énekesnő Instagram-bejegyzésében.