Valósággal kicsattan az örömtől.

Mint arról mi is beszámoltunk, Dér Heni közel egy hónapja jelentette be a közösségi oldalán, hogy életet adott második gyermekének, akinek férjével, Bakos Gergellyel a Blanka nevet adta. Az énekesnő élete legboldogabb időszakát éli, újszülött kislányáról már egy videót is megosztott Facebookján, ahol a karjaiba tarja a csöppséget. Mostani posztjában egy tükrös szelfit osztott meg magáról, viszont a mellkasán egy pólyában a kislánya is látható, amint épp édesdeden alszik.

Az elmaradhatatlan vasárnapi kiegészítőm...

– írja a képe mellé az énekesnő, melyet ide kattintva tekinthet meg.