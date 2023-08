Tévés berkekben is suttognak már a kapcsolatukról.

Úgy hírlik, egy párt alkot Szabados Ágnes és Papp Zsombor. Az RTL Reggeli műsorvezetőnője és a Celebrandi című műsor szereplője egy, a Reddit nevű platformon közzétett poszt szerint együtt bulizott a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) a Budapest Bár koncertjén, ahol néhány csók is elcsattant köztük.

Sajnos fényképes bizonyítékkal nem szolgálhatok, de saját szememmel láttam. Szabados Ági is csatlakozott a SZIN-fesztiválon Lukács Mikihez és Papp Zsomborhoz. A Budapest Bár koncertjét is együtt élvezték, ahol egy-két cuki puszi is elcsattant Ági és Zsombor között. A koncert végén elcsíptem Miki mondatát, amit az ifjú szerelmesekhez intézett: 'De ha kettesben akartok lenni, szívesen elvagyok kicsit egyedül