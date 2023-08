Keményen edz a megmérettetésre.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a hazai RTL szerda délelőtt egy sajtótájékoztató keretében jelentette be, milyen műsorokkal készülnek az őszi szezonra. Az őszi időszak felhozatalában közel 18 év után visszatér a Sztárbox, ahol különböző súlycsoportban fognak ringbe szállni a hírességek. Mint a kiderült Berki Mazsi is rész fog venni a versenyben, amellyel kapcsolatban az RTL stábjának adott interjút. Az édesanya a felkészülést korántsem veszi félvállról, annak ellenére, hogy fizikailag és mentálisan is elképesztően megterhelő.

Edzés közben a fizikai megterhelés az úgy jön. Elfárad a tested, és van, hogy utána egész nap remeg a kezem. Viszont mentálisan is brutálisan lelehet fáradni. (...) Néha olyan kemény edzések vannak, olyan kombinációkat ütünk, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni

– fogalmazott az influenszer, hozzátéve: korábban is űzött már másfajta küzdősportot, de akkor viszont nem kellett senkit sem megütnie.

Nekem van régebbről egy ilyen kis küzdősport múltam, viszont ott nem szabadott megütni a másikat, ez meg egy teljesen más jellegű sport, mert itt meg kell, hogy üssük. Hála istennek, nem utcagyerek vagyok, ha mondhatom így, de itt nem lesz más lehetőségünk

– mondta.