Közösségi oldalán jelentette be a rossz hírt a profi táncos.

Fotó: TV2

Mint arról mi is beszámoltunk, Tóth Andi nemrégiben jó hírrel szolgált követőinek: úgy tűnt, hamarosan újra együtt láthatjuk Andrei Mangrával, akivel a Dancing with the Stars 2021-es évadát nyerték meg közösen.

A versenytáncos külföldön kezdett új életet, de nemréiben azért érkezett Magyarországra, hogy egy látványos produkciót mutasson be az énekesnővel a november 5-én megrendezésre kerülő Tina Turner-emlékkoncerten, melyre már próbálni is elkezdtek. Vasárnap este azonban szomorúan adta tudtára a rajongóknak, hogy kettejük újbóli szereplésére sajnos nem kerül sor.

Sajnos rossz hírt kell közölnöm, az egyik próbán sajnos annyira lesérültem, hogy nem tudom Tóth Andival folytatni a felkészülést a Tina Turner Emlékkoncertre

– osztotta meg 24 óráig elérhető Instagram-történetben Mangra, hozzátéve: a produkció nem marad el, helyét Hegyes Berci fogja átvenni.