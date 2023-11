Felhőtlenül telnek a napjai.

Mint azt mi is megírtuk, Sofia Vergara nyár közepén jelentette be, hogy hét év után válik férjétől, Joe Manganiellótól. Közleményükben azt írták, bár szeretettel gondolnak egymásra, mégis nagyon eltávolodtak a másiktól különböző életstílusuk miatt. Az 51 éves színésznő ugyanakkor nem búslakodott sokáig, hiszen azóta már randevúzni is látták őt Los Angelesben.

A Modern család válófélben levő sztárja most egy újabb fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán, amelyből világosan látszik, hogy felhőtlenül telnek a mindennapjai. Instagram-posztjában a tükör előtt pózol, amint éppen egy fekete fürdőruhában látható.