Úgy tűnik, könnyedén viselte.

Hatalmas port kavart a napokban, hogy az All I Want For Christmas Is You című dal énekesnője, Mariah Carey szakított táncos-koreográfus párjával, Bryan Tanakával. Erről utóbbi számolt be közösségi oldalán, megerősítve a pletykákat – hét év együttélést követően külön utakon folytatják.

Az 54 éves énekesnőt most a Colorádó állambeli Aspenben látták először vásárolgatni, látszólag teljesen felszabadultan és vidáman. Mariah széles mosollyal az arcán flangált az egész kiruccanása alatt. Egy meseszép Chanel-szettet viselt, amely egy szőrmés, rózsaszín kabátból és egy fekete leggingsből állt. Mellé egy sötét térdig érő csizmát, napszemüveget és egy pár fekete fülvédőt viselt. Íme: