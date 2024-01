A Star Wars-rajongók kedvenc klóncsapata visszatér egy utolsó évadra, hogy ismét szembeszálljon az egyre erősebb és nyilvánvalóan totális hatalomra törő Birodalommal. A Star Wars: A Rossz Osztag (Star Wars: The Bad Batch) ugyanannak a Dave Filoninak az alkotása, mint a nagy sikerű A klónok háborúja (The Clone Wars) animációs sorozat.

A Rossz Osztag a 99-es klónkommandóról (Vadász, Tech, Echo, Zúzó és Célkereszt, aki a többiektől külön utat választ) és a hozzájuk csapódó módosított klón (szinte gyermek), Omega kalandjairól szól.

A történet a Klónok Háborújának végén, a jediket likvidáló 66-os parancs idején indul (bár a 99-es osztagot már A klónok háborújának extra hetedik évadában bemutatták) és a Galaktikus Birodalom első napjaiban játszódik. A Köztársaság hőseire és veterán klónjaira többé nincs szükség, a 99-es klónkommandó üldözötté válik az új galaktikus rendben, a Birodalom nem válogat az eszközökben, hogy megerősítse és kiterjessze elnyomását.

Az előző évad afféle Birodalom visszavág-érzéssel zárult: súlyos és drámai veszteség érte a gerillaharcot vívó kis klóncsapatot, pártfogoltjukat, Omegát pedig elfogta a Birodalom, eközben a leszerelésre kényszerített, de sorsukba bele nem törődő klónok felkelést szerveznek az Új Rend ellen. Az utolsó évadban sötét és komor befejezés várható.

Nincs semmi fontosabb a Birodalom jövőjének biztosításánál. Bármire is van szükség ennek eléréséhez, az meglesz

– jelenti ki az előzetesben Palpatine császár (akinek hangját a filmekben is az Uralkodót játszó Ian McDiarmid adja). Tudható, hogy a Birodalom csak a Klónok Háborúja után húsz évvel inog meg először igazán, amikor az ifjú Luke Skywalker elpusztítja az első Halálcsillagot, vagyis senki ne várjon happy endet a Rossz Osztag utolsó évadától.

Az előzetes a napokban jelent meg, ebben többek között felbukkan egy régi kedvenc, a sith nagyúrrá vált Dooku gróf egykori tanítványa, Asajj Ventress is. A karakternek igen változatos története van, és már nemegyszer módosult is, hogy esetében mi kánon, illetve mi nem. Ventress jedi kiképzést kapott, majd áttért a Sötét Oldalra, a Klónok Háborújában Dooku gróf mellé szegődött, sith kiképzést kapott, de sosem válhatott sith lovaggá. Még mielőtt ez esetleg megtörténhetett volna, mestere, Darth Sidious/Palaptine utasítására (mert tartott Ventress növekvő erejétől) Dooku dobta a tanítványát, Ventress róninná vált, és bosszút esküdött. Történetét nem tudta lezárni A klónok háborúja animációs sorozat, végül egy regényben kapott befejezést. És most éppen emiatt vakarják a fejüket a rajongók.

A Sötét tanítvány (Christie Golden – Dark disciple) című regény (amit a Szukits kiadó 2016-ban jelentetett meg magyarul) méltóképpen lezárta (vagy mégsem?) Ventress történetét még a Rossz Osztag eseményei előtt. Egyelőre tehát nem tisztázott, hogy miként bukkanhat fel a sorozat utolsó évadában. Brad Rau executive producer azt nyilatkozta, hogy szeretik Asajj Ventresst, és egy olyan karakter, akiről szerettek volna még több történetet elmesélni. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy ezek a történetek összhangban lesznek a Sötét tanítvány eseményeivel.

A befejező évad 15 részből áll, az első három rész február 21-től lesz megtekinthető a Disney+ kínálatában, március 13-án és április 3-án dupla részt kapnak a rajongók, a finálé pedig május elsején lesz elérhető.