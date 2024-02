Még egy albumot kiad, de úgy néz ki, ennyi volt.

A rajongók tűkön ülve várják, hogy megjelenjen Jennifer Lopez legújabb albuma, ám az 54 éves énekes-színésznő a jelek szerint erősen elgondolkozott azon, hogy ezt követően visszavonul. J.Lo legalábbis erre utalt egy friss nyilatkozatban.

Csináltunk egy csomó különböző albumborítót. Mindig olyan dolgokat igyekszünk készíteni, amelyek a rajongók számára különlegesek lehetnek, és gyűjtői darabokként is megállják a helyüket; amelyeket örökkön örökké megőrizhetnek. Az igazság az, hogy nem is tudom még, hogy készítek-e albumot ezután. Nagyon elégedett vagyok ezzel a J.Lo-projekttel. De ne mondjátok el Benny Medinának, hogy azt gondolom: lehet, hogy ez lesz az utolsó albumom. (...) Úgy érzem, ez egy korszak vége számomra, de egy új korszak kezdete is. Soha ne mondd, hogy soha, de most úgy érzem, tényleg beleraktam szívem, lelkem, és nagyon izgatott vagyok, de ez nagyon sokat ki is vett belőlem

– fogalmazott az énekesnő. Új lemeze, amely a This Is Me... Now címet kapta, február 16-án kerül a streaming platformokra és a boltok polcaira. Ehhez egyúttal egy filmet is készítettek: a This Is Me... Now: A Love Story című zenés mozi a Prime Videón lesz elérhető, mert Lopez úgy érezte, csak így tudja a lehető legjobban elmesélni történetét.

