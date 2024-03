Az egykori szépségkirálynő a gyerekeinek és a családjának él.

Ahogy azt mi is írtuk, pont került a hetek óta zajló találgatások végére: tényleg második közös gyermeküket várja Kulcsár Edina és férje, G.w.M.

Az egykori szépségkirálynő és rapper párja szerda délután a közösségi médiában, egy közös fotóval tudatta a gólyahírt követőivel. Az Instagram-bejegyzés alá számos kérdés érkezett a rajongóktól, melyek többségére örömmel válaszolt a jövőre már négy gyermeket nevelő házaspár. Mint kiderült, azért is döntöttek ismét a gyerekvállalás mellett, mert szerettek volna kislányuknak, Amarának egy kistestvért.

Mi nagyon szerettük volna, hogy minél hamarabb legyen egy kistesója Amarának és már nagyon várom ezt az időszakot is. Lehet, hogy kemény lesz és sokan tudom, hogy nem is vállalnák be, de én nagyon terhelhető vagyok és folyton pörgök.