A romantikus film egy Harry Styles-fanfiction alapján készült.

Befutott az idei év egyik legjobban várt romantikus vígjátéka, a The Idea of You első előzetese. A film egy Harry Stylesról szóló fanfiction, azaz egy eredetileg online íródott amatőr regény feldolgozása, a főszerepben pedig Nicholas Galtizine és Anne Hathaway láthatóak.

A történet szerint karaktereik, a 39 éves Soléne és a 24 éves Hayes a Coachella fesztiválon ismerkednek meg, ahol a srác fellépőként van jelen – történetesen épp Soléne tinilányának kedvenc fiúbandájában énekel. Kettejük románca ezután kezd kibontakozni, amelyet sem az állandó sajtófigyelem, sem pedig a köztük lévő korkülönbség sem könnyít meg, de ahogy az a kedvcsinálóból kiderül, így sem adják fel, és megküzdenek szerelmük életben maradásáért.

A The Idea of You május 2.-án érkezik a Prime Video kínálatába.