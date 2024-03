Követeli, hogy lánya és férje repüljenek haza hozzá Ausztráliába.

Fotó: Arnold Jerocki / Gettty Images

Szinte alig telik el hét anélkül, hogy ne cikkeznének az újságok Kanye West és felesége újabb botrányáról. A házaspár, de főleg annak hölgy tagja lassan sportot űz abból, hogyan tud egyre kihívóbb öltözetben megjelenni egy-egy eseményen, nem csoda hát, ha az őt egyáltalán nem ilyennek ismerő barátai és családtagjai aggódnak miatta.

Nemrég közeli ismerőse azt nyilatkozta egy bulvárlapnak, Censori teljesen kifordult magából férje mellett, aki a közösségi médiától is tiltja szerelmét, míg édesapja most azon aggódik, hogy „árusítja ki” lánya testét a rapper – merész és hiányos ruhakölteményei mögött ugyanis szinte egytől-egyik az férfi ötletei állnak. Emiatt a nő anyja nemrég látogatást is tett a pár amerikai otthonában, de nem igazán sikerült megtérítenie a 29 éves építészt, távozását követően a nő ugyanúgy folytatta a provokatív viselkedést.

Leo Censori a Page Six információ szerint azt szeretné, ha személyesen tudná megbeszélni nézeteltérését Westtel, épp ezért követeli, hogy a házaspár mihamarabb repüljön haza hozzá Ausztráliába.

„Bianca nem nagyon akarja, hogy ez megvalósuljon, mert tudja, hogy fog az apja reagálni” – mesélte egy bennfentes, hozzátéve:

„Leót nem fogja megfélemlíteni Kanye hatalma vagy kontrollja. Ez valószínűleg nem egy kedves családi beszélgetés lesz.”

A történetet csak árnyalja, hogy Censori apai ágról egy hírhedt ausztrál maffiaklánból származik, így a férfi fenyegető szavaitól valóban van tartanivalója Westnek. Egyelőre nem tudni, a rapper eleget tesz-e a meghívásnak.